МИД Турции: Армянская агрессия не останется безответной
БАКУ /Trend/ - Отражение Азербайджаном атаки со стороны Армении является конкретным свидетельством тому, что агрессия Армении не останется безответной.
Об этом Trend со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Турции.
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