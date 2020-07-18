В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 200 тысяч
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 17 человек, общее число жертв заболевания достигло 5 475.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 218 717, за прошедшие 24 часа 918 теста на наличие вируса дал положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 201 013.
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