В Турции произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 3,7, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 22:52 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Пютюрге.
Очаг землетрясения располагался на глубине 7,95 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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