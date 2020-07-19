В Турции произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 3,7, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 22:52 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Пютюрге.

Очаг землетрясения располагался на глубине 7,95 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.