В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 202 тысячи
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 16 человек, общее число жертв заболевания достигло 5 491.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 219 641, за прошедшие 24 часа 924 теста на наличие вируса дал положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 202 010.
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