В Турции автомобиль врезался столб: есть погибшие
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Бурса автомобиль врезался в электрический столб, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, инцидент произошел в районе Инегёль.
В результате ДТП три человека погибли, и один человек пострадал.
Раненый был госпитализирован в государственную больницу района Инегёль.
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