В Турции автомобиль врезался столб: есть погибшие

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Бурса автомобиль врезался в электрический столб, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел в районе Инегёль.

В результате ДТП три человека погибли, и один человек пострадал.

Раненый был госпитализирован в государственную больницу района Инегёль.