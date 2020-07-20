В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 203 тысячи
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 17 человек, общее число жертв заболевания достигло 5 508.
Об этом, как передает в понедельник Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 220 572, за прошедшие 24 часа 931 тест на наличие вируса дал положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 203 002.
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