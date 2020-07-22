В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 205 тысяч

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 19 человек, общее число жертв заболевания достигло 5 545.

Об этом, как передает в среду Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 222 402, за прошедшие 24 часа 902 теста на наличие вируса дал положительный результат.

Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 205 214.