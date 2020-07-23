В одной из провинций Турции горят леса
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Анталья в районе Манавгат горят леса, сообщает Trend в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, в регион направлено большое количество пожарных бригад и поливочных машин.
Тушение пожара ведется как с суши, так и с воздуха. О причинах пожара не сообщается.
Напомним, что леса занимают 27,6 процента территории Турции. Практически все они находятся в собственности государства.
В Турции, начиная с 1937 года, было зафиксировано свыше 68 тысяч случаев лесных пожаров. Только за последние 10 лет в Турции было зафиксировано свыше 24 тысяч случаев лесных пожаров.
Лента новостей
EU4Energy помогает Грузии разработать план действий в чрезвычайных ситуациях для бесперебойных поставок газа
Азербайджан способен удовлетворить свои финансовые потребности за счет средств SOFAZ - Fitch Ratings
Глава Минэкологии подтвердил факт разлива нефти на Жетыбайском месторождении в Мангистауской области
В Азербайджане утвержден Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми на 2020-2024 годы - Распоряжение
События в Товузе вновь показали, что азербайджанское государство находится рядом с гражданином — депутат
ООО «Газахский цементный завод» с целью борьбы с коронавирусом осуществляет поставку в нашу республику 50 аппаратов искусственной вентиляции легких
Министерство здравоохранения Узбекистана объявляет тендер на закупку микронутриентов для обогащения пищевой продукции