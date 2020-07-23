В одной из провинций Турции горят леса

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Анталья в районе Манавгат горят леса, сообщает Trend в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в регион направлено большое количество пожарных бригад и поливочных машин.

Тушение пожара ведется как с суши, так и с воздуха. О причинах пожара не сообщается.

Напомним, что леса занимают 27,6 процента территории Турции. Практически все они находятся в собственности государства.

В Турции, начиная с 1937 года, было зафиксировано свыше 68 тысяч случаев лесных пожаров. Только за последние 10 лет в Турции было зафиксировано свыше 24 тысяч случаев лесных пожаров.