В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 206 тысяч
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 18 человек, общее число жертв заболевания достигло 5 563.
Об этом, как передает в четверг Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 223 315, за прошедшие 24 часа 913 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 206 365.
Лента новостей
Минобразования Азербайджана прокомментировало некоторые вопросы в связи с конкурсом по приему на работу учителей
Хикмет Гаджиев: Азербайджан ожидает конкретных предложений от сопредседателей по предметным переговорам по карабахскому конфликту
Захарова: Россия предпринимает конкретные шаги для предотвращения дальнейшей эскалации на азербайджано-армянской границе
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО)
Генерал-полковник Магеррам Алиев: Армения должна знать, что любая ее провокация приведет к тяжелому поражению и позорному краху
Лицо армянской национальности, поднявшее руку на азербайджанскую женщину в Лос-Анджелесе, задержано - Лейла Абдуллаева
Власти Армении способны вовлечь в свои грязные дела армянские террористические организации — МИД Азербайджана
При Президенте Ильхаме Алиеве состоялось совещание в видеоформате, посвященное состоянию водного хозяйства (ФОТО)
Состоялось заседание подкомиссии по экономике в рамках трехстороннего формата сотрудничества «Узбекистан-США-Афганистан»
План выхода Азербайджана из экономического кризиса опирается на увеличение реальных доходов населения