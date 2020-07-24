В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 207 тысяч
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 17 человек, общее число жертв заболевания достигло 5 580.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 224 252, за прошедшие 24 часа 913 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 207 374.
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