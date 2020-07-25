В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 208 тысяч
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 16 человек, общее число жертв заболевания достигло 5 596.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 225 173, за прошедшие 24 часа 921 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 208 477.
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