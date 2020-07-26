Спецназ Турции нейтрализовал трех террористов в Сирии

Спецназ Турции нейтрализовал еще трех боевиков сирийского крыла террористов РПК - YPG. Об этом сообщает в воскресенье в Twitter Министерство национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

По данным ведомства, террористы, готовившие атаку, нейтрализованы в зоне антитеррористической операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии.

Минобороны Турции подчеркнуло решимость к обеспечению безопасности и стабильности в зонах проведения операций ВС Турции в Сирии.