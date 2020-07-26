Любое посягательство на флаг Турции получит достойный ответ - минобороны
Министерство национальной обороны Турции решительно осудило провокацию в Салониках, где группа радикально настроенных элементов сожгла турецкий флаг в знак недовольства открытием мечети Айя-Софья в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
Минобороны призвало Афины к незамедлительному прекращению антитурецких провокаций.
"Любое посягательство на стяг Турции получало и получит достойный ответ", - говорится в заявлении, размещенном на сайте министерства в Twitter.
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