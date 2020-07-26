Азербайджан увеличил импорт химпродуктов из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2020 года экспорт химпродуктов из Турции в Азербайджан вырос на 31,77 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, составив 203,946 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

В июне 2020 года экспорт химпродуктов из Турции в Азербайджан вырос на 54,97 процента по сравнению с показателем июня 2019 года и составил 35,655 миллиона долларов.

Отметим, что в январе-июне 2020 года экспорт химпродуктов из Турции на мировые рынки сократился на 13,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 8,624 миллиарда долларов.

Экспорт химпродуктов составляет 11,5 процента от общего экспорта страны за этот период.

В июне 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки химпродукты на сумму 1,425 миллиарда долларов, что на 10,2 процента больше показателя за аналогичный месяц 2019 года

Экспорт химпродуктов в июне 2020 года составил 10,6 процентов от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (июнь 2019 - июнь 2020) Турция экспортировала химпродукты на сумму 19,200 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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