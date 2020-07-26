В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 209 тысяч
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 17 человек, общее число жертв заболевания достигло 5 613.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 226 100, за прошедшие 24 часа 927 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 209 487.
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