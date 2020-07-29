Внешнеторговый оборот Турции в мае превысил $23 млрд

БАКУ /Trend/ – Внешнеторговый оборот Турции в мае 2020 года составил 23,354 миллиарда долларов, сообщили во вторник Trend в министерстве торговли страны.

Было отмечено, что экспорт Турции за этот период сократился на 40,9 процента по сравнению с маем 2019 года, составив 9,967 миллиарда долларов.

Импорт Турции в мае 2020 года сократился на 27,8 процента по сравнению с маем 2019 года и составил 13,387 миллиарда долларов.

Согласно данным министерства, в январе-мае 2020 года товарооборот Турции составил 144,177 миллиарда долларов.

По итогам января-мая 2020 года экспорт Турции сократился на 19,7 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 61,586 миллиарда долларов, сказали в ведомстве.

Было отмечено, что в январе-мае 2020 года импорт Турции сократился на 5,2 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 82,591 миллиарда долларов.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в 2019 году составил 374,236 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu