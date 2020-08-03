В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 217 тысяч
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 19 человек, общее число жертв заболевания достигло 5 747.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 233 851, за прошедшие 24 часа 995 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 217 497.
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