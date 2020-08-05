Чавушоглу: Двое граждан Турции получили ранения в результате взрыва в Бейруте

БАКУ /Trend/ - Двое граждан Турции получили легкие ранения в результате взрыва в ливанской столице Бейруте. Об этом, как передает Trend, написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"В результате взрыва в Ливане двое наших граждан получили легкие ранения. Они сейчас в порядке", - написал он.

Между тем, ранее во вторник официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын и глава Управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун сообщили, что Анкара готова оказать всевозможную помощь Бейруту в вопросе ликвидации последствий взрыва.

По данным ливанского Минздрава, в результате взрыва в порту погибли не менее 50 человек, более 3 тыс. пострадали. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки строений в зоне морской гавани.