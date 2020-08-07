Турецкий спецназ нейтрализовал 3 террористов на севере Ирака

Турецкий спецназ в рамках операции "Коготь Тигра" нейтрализовал трех террористов РПК на севере Ирака. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Антитеррористическая операция "Коготь Тигра" успешно продолжается, отметили в оборонном ведомстве Турции.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней.

РПК признана ООН и Евросоюзом террористической организацией.