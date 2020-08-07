Назван объем экспорта продукции оборонной промышленности из Турции на мировые рынки

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2020 года экспорт продукции оборонной промышленности из Турции на мировые рынки сократился на 29,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,062 миллиарда долларов.

Об этом сказали в пятницу Trend в министерстве торговли Турции.

Как отметили в ведомстве, экспорт продукции оборонной промышленности составляет 1,2 процента от общего экспорта страны за этот период.

«В июле 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки продукции оборонной промышленности на сумму 139,792 миллиона долларов, что на 40,2 процента меньше аналогичного показателя за 2019 год», - сказали в ведомстве.

Экспорт ювелирных изделий в июле 2020 года составил 0,9 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (июль 2019 - июль 2020) Турция экспортировала ювелирные изделия на сумму 2,301 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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