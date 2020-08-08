В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Битлис произошло землетрясение магнитудой 4,6.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сообщается на сайте Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 22:20 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Битлис. Очаг подземных толчков залегал на глубине 6,99 километра.
Также сообщается, что спустя четыре минуты в том же районе был зафиксирован афтершок магнитудой 3,6.
Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что какая-либо информация о повреждениях в результате землетрясения не поступала.
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