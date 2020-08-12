В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4
БАКУ /Trend/ - В турецком городе Игдыр произошло землетрясение магнитудой 4,4.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сообщается на сайте Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 02:29 по местному времени. Очаг подземных толчков залегал на глубине 6,47 километра.
Данных о разрушениях или пострадавших не поступало.
Лента новостей
За последние пять лет число новых абонентов превысило полмиллиона - газовый оператор Азербайджана (ФОТО)
Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии раскрывает объемы экспортированного картофеля
Некоторые личности, живущие за границей, ведут кампанию по очернению высокопоставленных офицеров - минобороны Азербайджана
Оператор Азербайджанской образовательной сети предоставил сотням школ неограниченный бесплатный доступ к сети интернет и услугам технической поддержки
В Кодексе об административных проступках Азербайджана предусмотрены новые штрафы в сфере телекоммуникаций
Агентство по развитию МСБ Азербайджана оказало поддержку женщинам-предпринимателям в реализации их бизнес-идей (ФОТО)
PASHA Bank первым на местном рынке выдал быстрый онлайн-кредит в рамках госпрограммы по поддержке предпринимательства
МЧС Азербайджана приступило в Товузе к ликвидации ущерба, нанесенного в результате военной провокации Армении (ФОТО)
AzEduNet ищет пути привлечения частных инвестиций для проекта перевода школ на оптическое соединение
Турецкое агентство Anadolu опубликовало на своих страницах интервью с депутатом Cевиль Микаиловой об азербайджано-турецких отношениях