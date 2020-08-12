В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Игдыр произошло землетрясение магнитудой 4,4.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сообщается на сайте Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 02:29 по местному времени. Очаг подземных толчков залегал на глубине 6,47 километра.

Данных о разрушениях или пострадавших не поступало.