ВВС Турции нейтрализовали девять террориста РПК на севере Ирака
БАКУ /Trend/ - ВВС Турции нейтрализовали девять террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.
Об этом говорится в сообщении министерства обороны Турции, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, операция была проведена проведена в районах Хафтанин, Зап и Авашин.
"Таким образом, количество террористов, нейтрализованных турецкими вооруженными силами за последние 10 дней, достигло 143 человек", - сообщили в минобороны.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
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