В Турции за сутки от коронавируса выздоровели 992 человека

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 21 человека, общее число жертв заболевания достигло 5 955.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 248 117, за прошедшие 24 часа 1 256 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 992, общее число выздоровевших достигло 229 972.