Турция, Катар и ПНС Ливии договорились о создании турецкой военной базы в Мисурате

Соглашение о создании турецкой военно-морской базы в ливийском городе Мисурата подписано Турцией, Катаром и Правительством национального согласия (ПНС, базируется в Триполи) Ливии. Об этом сообщил в понедельник вечером сайт телеканала Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В соответствии с договоренностью, в Мисурате создается трехсторонний военный координационный центр.

"Кроме того, стороны договорились об отправке катарских военных советников в Ливию для обучения ливийских военных, а также о предоставлении Ливии мест в турецких и катарских военных училищах", - отмечает сайт телеканала Al Arabiya. Целью соглашения является "повышение боеспособности воинских подразделений, подчиняющихся ПНС".