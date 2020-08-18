Сократился экспорт кожаных изделий из Турции в Азербайджан
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Пресечены попытки Армении выдвинуть свои боевые позиции в сторону государственной границы - ГПС Азербайджана
Внесены изменения в Положения о "Службе ASAN" и министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана
Сопредседатели Международного центра Низами Гянджеви призвали лидеров G20 позаботится о глобальном образовании
ADY Container: Контейнерный поезд, перевозящий пропилен из Туркменистана в Турцию по БТК, прибыл в Мерсин
Хогланд: МГ ОБСЕ сейчас следовало бы предоставить наблюдателей на линии соприкосновения войск с целью предотвращения насилия
Эльмар Гасымов обсудил создание специальности "Искусственный интеллект" с ректором Стамбульского технического университета