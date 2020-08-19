В Турции за сутки от коронавируса выздоровели более тысячи человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 23 человека, общее число жертв заболевания достигло 6 039.

Об этом, как передает в среду Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 253 108, за прошедшие 24 часа 1 303 теста на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 002 человека, общее число выздоровевших достигло 233 915.