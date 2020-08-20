В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 234 тысячи
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 19 человек, общее число жертв заболевания достигло 6 058.
Об этом, как передает в четверг Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 254 520, за прошедшие 24 часа 1 412 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 882 человека, общее число выздоровевших достигло 234 797 человек.
Лента новостей
Вестибюли двух станций бакинского метро будут открыты для публичного доступа к платежным терминалами
Реализация Германо-азербайджанской совместной программы развития предпринимательства продолжается в онлайн-режиме
В Азербайджане за последние сутки выявлено 139 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 148 человек
Комментарии Хикмета Гаджиева о новой Стратегии национальной безопасности Армении опубликованы в болгарской прессе
КННКИ в Туркменистане объявляет тендер на предоставление услуг для сооружений компримирования природного газа
Ученые-азербайджанцы, проживающие за рубежом, проведут в UNEC тренинги в связи с дистанционным обучением (ФОТО)