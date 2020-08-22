Зеленский поздравил Эрдогана в связи с обнаружением месторождения газа в Черном море
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону шаги по укреплению двусторонних отношений Анкары и Киева, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
Как сообщили в Управлении по связям с общественностью Администрации президента Турции, лидеры двух стран дали оценку актуальным вопросам региональной повестки.
Зеленский поздравил Эрдогана в связи с обнаружением Турцией крупного месторождения природного газа в Черном море.
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