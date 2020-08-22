В Турции вспыхнул пожар в лесном массиве

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Измир вспыхнул пожар в лесном массиве, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел в районе Чифтликкёй. Пожар вспыхнул на территории, расположенной рядом с жилым районом.

На место происшествия были направлены бригады, связанные с Региональным управлением лесного хозяйства Измира.

Тушение пожара продолжается с использованием двух вертолетов и четырех поливочных машин.