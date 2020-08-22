В Анкаре горит склад одной из компаний

Турция 22 августа 2020 23:58 (UTC+04:00)
В Анкаре горит склад одной из компаний

БАКУ /Trend/ - В Анкаре вспыхнул пожар на складе транспортной компании, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что пожар произошел в районе Енимахалле. На место было отправлено много пожарных. Тушение пожара продолжается.

Растущее пламя перекинулось на припаркованные на складе грузовики.

Прибывшие на место происшествия пожарные начали операцию по тушению пожара. Работы по тушению пожара продолжаются.

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