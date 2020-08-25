В Турции за сутки от коронавируса выздоровел 887 человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 24 человека, общее число жертв заболевания достигло 6 163.
Об этом, как передает во вторник Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 261 194, за прошедшие 24 часа 1 502 теста на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 887 человек, общее число выздоровевших достигло 238 795 человек.
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