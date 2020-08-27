Эрдоган и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Восточном Средиземноморье

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в среду телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ходе беседы лидеры затронули вопросы двусторонних отношений, обсудили региональные события, включая напряженность в Восточном Средиземноморье, передает Анатолийское агентство со ссылкой на Управление по связям администрации главы республики.