На рынках Грузии растет спрос на турецкие кожаные изделия
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Узбекистан намерен запустить полноценную работу энергокольца в ЦА за счет подключения Таджикистана и Туркменистана
Состоялась видеоконференция с участием сопредседателей азербайджано-казахстанской Межправительственной комиссии
Помощник Президента встретился с руководителями НПО, работающих с семьями шехидов, карабахскими гази, ветеранами войны, лицами с инвалидностью, беженцами и вынужденными переселенцами (ФОТО)
Путь к урегулированию конфликта через восстановление территориальной целостности Азербайджана - посол Азербайджана в Италии
Сопредседатели и члены Международного центра Низами поздравили Первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Губернатор Астраханской области РФ поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву по случаю дня рождения
Глава межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Ректор Первого Московского государственного медицинского университета поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Председатель Межгосударственного авиационного комитета поздравила Первого вице-президента Мехрибан Алиеву