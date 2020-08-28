ОАЭ увеличили поставки продукции оборонной промышленности из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2020 года экспорт продукции оборонной промышленности из Турции в Объеденные Арабские Эмираты (ОАЭ) вырос на 68,40 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, составив 106,634 миллиона долларов.

Об этом в пятницу сказали Trend в министерстве торговли Турции.

В июле 2020 года экспорт продукции оборонной промышленности из Турции в ОАЭ вырос на 91,19 процента по сравнению с показателем июля 2019 года и составил 103 тысячи долларов.

Отметим, что в январе-июле 2020 года экспорт продукции оборонной промышленности из Турции на мировые рынки сократился на 29,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,062 миллиарда долларов.

Экспорт продукции оборонной промышленности составляет 1,2 процента от общего экспорта страны за этот период.

В июле 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки продукцию оборонной промышленности на сумму 139,792 миллиона долларов, что на 40,2 процента меньше аналогичного показателя за 2019 год.

Экспорт товаров оборонной промышленности в июле 2020 года составил 0,9 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (июль 2019 - июль 2020) Турция экспортировала товары оборонной промышленности на сумму 2,301 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу.)

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