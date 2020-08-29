В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 242 тысячи

Турция 29 августа 2020 21:43 (UTC+04:00)
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 242 тысячи

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 39 человек, общее число жертв заболевания достигло 6 284.

Об этом, как передает Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 267 064, за прошедшие 24 часа 1 549 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 003 человека, общее число выздоровевших достигло 242 812 человек.

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