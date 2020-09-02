Турция проходит второй пик первой волны коронавируса - министр
БАКУ /Trend/ - Турция переживает второй пик первой волны коронавируса.
Об этом на пресс-конференции сказал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Министр отметил, что неосторожность во время праздников и свадебных церемоний привели к такому результату.
"К сожалению, в Центральной Анатолии и на юго-востоке страны наблюдается серьезный рост числа зараженных. Самое большое количество заболевших зарегистрировано в провинции Анкара", - сказал министр.
По его словам, ситуация в связи с коронавирусом в стране в целом находится под контролем.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Формат трехстороннего военного сотрудничества между Арменией, Грецией и Кипром вызывает у нас обеспокоенность
Президент Ильхам Алиев: Один из вопросов, негативно отразившихся на азербайджано-греческом сотрудничестве, связан с компанией DESFA
Центр социсследований Азербайджана провел исследовательскую работу на тему "Антикризисная политика государства по борьбе с пандемией в свете общественного мнения"
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время между Азербайджаном и Грецией фактически нет активных контактов
Президент Ильхам Алиев: Два важных проекта, реализованных нами при поддержке финансовых институтов Японии, являются большим вкладом в нашу энергетическую безопасность
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Японии в Азербайджане (ФОТО)
Назван состав жюри четвёртого сезона "Ты супер!" на НТВ - Азербайджан в числе участников проекта (ФОТО)
Доверие к Президенту - главная гарантия спокойствия и мира, экономического, политического и духовного обновления, законности и политики построения нового правления
«Бомба замедленного действия», или как сеть биолабораторий в Армении угрожает региональной безопасности
В Азербайджане пройдет повторная регистрация на приемные экзамены по специальностям, требующим особых способностей
В Азербайджане разрабатывается пятилетняя стратегия расширения консультационных услуг в аграрном секторе
Брайза: Заселение Арменией Нагорного Карабаха противоречит усилиям по решению конфликта путем переговоров