Турция проходит второй пик первой волны коронавируса - министр

БАКУ /Trend/ - Турция переживает второй пик первой волны коронавируса.

Об этом на пресс-конференции сказал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Министр отметил, что неосторожность во время праздников и свадебных церемоний привели к такому результату.

"К сожалению, в Центральной Анатолии и на юго-востоке страны наблюдается серьезный рост числа зараженных. Самое большое количество заболевших зарегистрировано в провинции Анкара", - сказал министр.

По его словам, ситуация в связи с коронавирусом в стране в целом находится под контролем.