В Турции за сутки от коронавируса выздоровели 1 211 человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 49 человек, общее число жертв заболевания достигло 6 511.
Об этом, как передает Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 274 943, за прошедшие 24 часа 1 642 тестов на наличие вируса дали положительный результат, выздоровели 1 211 человек.
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