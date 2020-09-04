В январе-июле 2020 года Турция увеличила экспорт в тюркоязычные страны

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2020 года экспорт Турции в тюркоязычные страны увеличился на 4,5 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, превысив 2,849 миллиарда долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

Было отмечено, что экспорт в тюркоязычные страны за январь-июль составил 3,2 процента от общего экспорта Турции в 2020 году.

При этом в июле 2020 года экспорт Турции в тюркоязычные страны сократился на 8,6 процента по сравнению с показателем июля 2019 года, составив 458,464 миллиона долларов.

"В июле экспорт в тюркоязычные страны составлял 3,1 процента от общего экспорта Турции за июль 2020 года", - сказали в министерстве.

По данным ведомства, импорт Турции в январе-июле 2020 года из тюркоязычных стран сократился на 16,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, превысив 1,642 миллиарда долларов.

"Импорт из тюркоязычных стран составляет 1,4 процента от общего импорта Турции за январь-июль 2020 года", - сказали в министерстве.

В июле 2020 года импорт Турции из тюркоязычных стран сократился на 15,6 процента по сравнению с показателем июля 2019 года, составив 259,784 миллиона долларов.

"Импорт из тюркоязычных стран составляет 1,5 процента от общего импорта Турции за июль 2020 года", - сказали в министерстве.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в июле 2020 года составил 32,829 миллиарда долларов.

Экспорт Турции за этот период сократился на 5,8 процента по сравнению с июлем 2019 года, составив 15,120 миллиарда долларов.

Импорт Турции в июле 2020 года вырос на 7,9 процента по сравнению с июлем 2019 года и составил 17,709 миллиарда долларов.

В январе-июле 2020 года товарооборот Турции составил 206,755 миллиарда долларов.

По итогам января-июля 2020 года экспорт Турции сократился на 13,7 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 90,150 миллиарда долларов, сказали в ведомстве.

В январе-июле 2020 года импорт Турции сократился на 3,9 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 116,605 миллиарда долларов.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в 2019 году составил 374,236 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу.)

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