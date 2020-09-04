За некоторые преступления должна быть предусмотрена смертная казнь - Спикер парламента Турции

БАКУ /Trend/ – За некоторые преступления должна быть предусмотрена смертная казнь, сказал спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Шентопа, одно из преступлений, за которые нужно применят смертную казнь - педофилия.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности восстановления применения смертной казни в стране.

По словам Эрдогана, в случае если парламент страны примет решение о восстановлении смертной казни, то он непременно утвердит его.

Отметим, что ранее пресс-секретарь и заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Махир Унал сказал, что в стране рассматривается вопрос введения смертной казни в отношении педофилов, а также их кастрации.

По его словам, защита детей в Турции будет обеспечена на высшем уровне.

Зампредседателя правящей партии также отметил, что вопросы казни и кастрации педофилов в очередной раз будут обсуждаться парламентом.

Напомним, что вопрос кастрации педофилов обсуждался в парламенте Турции 9 апреля 2018 года, ожидалось, что в связи с этим будет принят законопроект.

Отметим, что в случае принятия закона о кастрации педофилов им грозит от 20 до 40 лет тюремного заключения.

Напомним, что ранее турецкая оппозиционная Партия национального движения (MHP) выступила за кастрацию педофилов в Турции, объясняя это тем, что в ряде других стран уже существует такая практика.

Смертную казнь в Турции отменили в 2001 году, при этом она не применялась в стране уже с 1986 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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