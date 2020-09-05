Сокращается экспорт продукции оборонпрома Турции на мировые рынки

БАКУ /Trend/ - В январе-августе 2020 года экспорт продукции оборонной промышленности из Турции на мировые рынки сократился на 26,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,239 миллиарда долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

Как отметили в ведомстве, экспорт продукции оборонной промышленности составляет 1,2 процента от общего экспорта страны за этот период.

"В августе 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки продукцию оборонной промышленности на сумму 177,466 миллиона долларов, что на 1,2 процента больше показателя за аналогичный месяц 2019 года", - сказали в ведомстве.

Экспорт продукции оборонной промышленности в августе 2020 года составил 1,4 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (август 2019 - август 2020) Турция экспортировала продукцию оборонной промышленности на сумму 2,303 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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