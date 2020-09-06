Внешнеторговый оборот Турции в июле превысил $30 млрд

БАКУ /Trend/ – Внешнеторговый оборот Турции в июле 2020 года составил 32,829 миллиарда долларов, сообщили Trend в министерстве торговли страны.

Было отмечено, что экспорт Турции за этот период сократился на 5,8 процента по сравнению с июлем 2019 года, составив 15,120 миллиарда долларов.

Импорт Турции в июле 2020 года возрос на 7,9 процента по сравнению с июлем 2019 года и составил 17,709 миллиарда долларов.

Согласно данным министерства, в январе-июле 2020 года товарооборот Турции составил 206,755 миллиарда долларов.

По итогам января-июля 2020 года экспорт Турции сократился на 13,7 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 90,150 миллиарда долларов, сказали в ведомстве.

Было отмечено, что в январе-июле 2020 года импорт Турции сократился на 3,9 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 116,605 миллиарда долларов.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в 2019 году составил 374,236 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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