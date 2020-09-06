В турецкой провинции Хатай горят леса

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Хатай вспыхнул лесной пожар, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, пожар, произошедший в районе Самандаг, удалось взять под контроль.

Однако пожар, вспыхнувший вновь из-за жаркой погоды и ветра, распространился на лесной массив в районе Антакья.

К тушению пожара привлечены 150 поливочных машин, а также поливочные машины из близлежащих городов и районов.