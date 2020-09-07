Совершивший теракт в Стамбуле приговорен к пожизненному заключению
БАКУ /Trend/ - Суд в Турции приговорил злоумышленника, совершившего теракт в стамбульском ночном клубе в канун Нового 2017 года, к 40-кратному пожизненному заключению.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, Абдулкадиру Машарипову предъявлено обвинение за «попытку свержения конституционного строя» и «умышленное убийство».
За другие преступления он был приговорен к 1368 годам лишения свободы.
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