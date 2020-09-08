Обнародованы объёмы перевалки морских грузов через турецкий порт в провинции Самсун
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Отмена с сегодняшнего дня ограничений на передвижение внутри страны привнесет оживление в туризм Азербайджана — агентство
Международная поддержка инициатив Президента Ильхама Алиева — показатель доверия к Азербайджану – Эльчин Ахмедов
Горнорудная компания Казахстана ведёт переговоры с потенциальными партнёрами по разработке месторождений
AccessBank объявляет тендер по закупке маршрутизаторов Cisco ISR 4431-Sec/K9 с дополнительным блоком питания
Создание медиа-платформы между Азербайджаном и Турцией очень важно для обеих стран - турецкий дипломат
Управление заповедника "Ичеришехер" приступило к работам по консервации караван-сарая "Мултани" XIV века