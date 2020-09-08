Обнародованы объёмы перевалки грузов из Украины через порты Турции

Турция 8 сентября 2020 14:35 (UTC+04:00)
Обнародованы объёмы перевалки грузов из Украины через порты Турции
Точно в цель! Среди лучников Азербайджана победили лучшие (ФОТО)
Точно в цель! Среди лучников Азербайджана победили лучшие (ФОТО)
Вице-президент МОК заявил, что Игры в Токио состоятся независимо от ситуации с пандемией
Вице-президент МОК заявил, что Игры в Токио состоятся независимо от ситуации с пандемией
Джоковича сняли с US Open за агрессивное поведение
Джоковича сняли с US Open за агрессивное поведение
Лента новостей
Отмена с сегодняшнего дня ограничений на передвижение внутри страны привнесет оживление в туризм Азербайджана — агентство Туризм 14:49
Обнародованы объёмы перевалки грузов из Египта через порты Турции Турция 14:47
SOCAR о завершенных и текущих буровых работах Энергетика 14:41
В Узбекистане создается система независимого мониторинга государственного долга Узбекистан 14:37
Обнародованы объёмы перевалки грузов из Украины через порты Турции Турция 14:35
Объемы перевалки грузов из Марокко через порты Турции превышают 1,5 млн тонн Турция 14:32
В январе-августе 2020 года Турция незначительно сократила экспорт мебели на мировые рынки Турция 14:30
Обнародованы объёмы перевалки морских грузов через турецкий порт в провинции Самсун Турция 14:28
Обнародованы объемы переработки ПО "Азеркимья" в 2019 году Энергетика 14:28
А вы знаете, что он Бакинец? Архитектор, который строил города Франции, Германии, Греции... (ФОТО) Интересное 14:26
Россия заинтересована в экспорте сельхозпродукции в Азербайджан Бизнес 14:16
EPSILON: Продолжается развитие газотранспортной инфраструктуры Узбекистана Узбекистан 14:15
В Иране назвали объем производства стальных слитков за первые 5 месяцев этого года Экономика 14:10
Михаила Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы Социум 14:08
Обсуждено сотрудничество Азербайджана и Тюркского совета (ФОТО) Политика 14:06
В ковид-клиниках Грузии увеличивают количество коек Грузия 14:05
Коронавирус в Израиле: За сутки выявлены свыше 3300 заразившихся Израиль 14:01
Американский онлайн-ретейлер Wish вслед за Amazon запретил продажу семян США 13:59
Шемахинская обсерватория прокомментировала пленку ржавчины на поверхности Луны Общество 13:51
Дмитрий Песков заявил, что Саудовская Аравия примет решение, пройдет ли саммит G20 онлайн Россия 13:50
Румыния назвала основные направления сотрудничества с Туркменистаном Финансы 13:48
Международная поддержка инициатив Президента Ильхама Алиева — показатель доверия к Азербайджану – Эльчин Ахмедов Политика 13:40
Сфера разработки ПО в Азербайджане нуждается в изменениях ИКТ 13:28
A.LI презентовал новую песню "Брюс Ли" (АУДИО) Культура 13:23
Выбор специальностей в вузы Азербайджана начнется 10 сентября Общество 13:22
В Азербайджане увеличился объем экспорта через стационарный транспорт Транспорт 13:16
Азербайджанские банки на аукционе приобрели более 74 миллионов долларов Финансы 13:12
Казахстанская «Тау-Кен Самрук» планирует крупномасштабную геологоразведку Бизнес 13:08
Агентство аграрных услуг Азербайджана об улучшении ветеринарных услуг Бизнес 12:58
Завтра в Баку до 29 градусов тепла Общество 12:57
В январе-августе сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт Эсенбога в Анкаре Турция 12:57
Скончался актер Кевин Добсон Социум 12:46
Бакинская фондовая биржа обнародовала рэнкинг инвестиционных компаний Азербайджана Финансы 12:45
AzerGold перевыполнило план по добыче золота Бизнес 12:44
Золотодобывающая компания Азербайджана финансирует разработку новых месторождений Бизнес 12:41
МИД Румынии о потенциале международного транспортного маршрута Черное море - Каспийское море Транспорт 12:33
Показатели ЗАО AzerGold растут быстрыми темпами (ФОТО) Бизнес 12:27
В Азербайджане пройдут дополнительные выпускные экзамены для более чем 20 тыс. учащихся Общество 12:26
Горнорудная компания Казахстана ведёт переговоры с потенциальными партнёрами по разработке месторождений Бизнес 12:21
Доллар укрепляется к евро в ожидании заседания ЕЦБ США 12:09
В морских операциях проекта "Карабах" примет участие флот из 26 кораблей Энергетика 12:07
В Азербайджане приостанавливается регистрация в "Виртуальной школе" Общество 12:03
В России за сутки выявили 5 099 заразившихся коронавирусом Россия 12:01
Жизни не хватит – итальянец сделал азербайджанскому музею непревзойденный подарок Культура 11:49
Совокупная прибыль в страховом секторе Азербайджана в I полугодии 2020 года снизилась Финансы 11:45
Brexit без торговой сделки с ЕС грозит усилением кризиса в здравоохранении Британии Европа 11:40
ПО «Азеригаз» планирует установить в счетчики приборы онлайн-контроля Энергетика 11:40
AccessBank объявляет тендер по закупке маршрутизаторов Cisco ISR 4431-Sec/K9 с дополнительным блоком питания Экономика 11:32
Азербайджан увеличил импорт товаров, доставленных автомобильным транспортом Транспорт 11:32
Азербайджанский режиссер вступает в борьбу за "Золотого льва" (ВИДЕО) Культура 11:29
В Туркменистане ожидается рост экспорта электроэнергии Энергетика 11:26
Активы Xalq Kapital выросли Финансы 11:25
Развитие транспортной инфраструктуры - важный аспект сотрудничества Азербайджана и Казахстана Экономика 11:23
До 1 октября банки Узбекистана отсрочили выплату кредитов на 26,5 трлн сумов Узбекистан 11:17
В Узбекистане доллар растет третий день подряд Узбекистан 11:16
Первый официальный визит спикер парламента Азербайджана совершит в Турцию Политика 11:11
Yelo Bank: Время низких процентов! Экономика 10:52
Более половины сделок на Бакинской фондовой бирже пришлись на государственные ценные бумаги Финансы 10:50
В Пакистане 12 человек погибли при обрушении шахты Другие страны 10:50
Обнародован запланированный объем посадки сахарной свеклы в Балканском регионе Туркменистана Бизнес 10:48
Азербайджанская нефть продолжает снижаться в цене Финансы 10:43
В Баку прошла встреча с блокадниками Ленинграда Социум 10:39
Срок ареста должностных лиц Погранслужбы Азербайджана продлен на 3 месяца Происшествия 10:36
В бакинском поселке Рамана продолжаются работы по благоустройству Общество 10:34
DESFA о графике подключения TAP к национальной газотранспортной системе Греции Энергетика 10:32
Туркменистан продолжает развивать цифровизацию ИКТ 10:18
Не поддержав Грузию, Армения осталась верна своей подрывной политике - депутат Политика 10:14
В Азербайджане цены на золото и серебро продолжают дешеветь Финансы 10:14
Управление образования г. Баку продлило приостановление приема граждан Общество 10:11
Нефть дешевеет на опасениях влияния коронавируса на спрос, WTI почти на 2% Энергетика 10:07
Финансовая комиссия Кнессета утвердила программу по ускорению и поддержке экономики Израиль 09:59
Посол: Иран поддерживает справедливую позицию Азербайджана по нагорно-карабахскому конфликту Политика 09:57
ВС Армении нарушили режим прекращения огня более 55 раз за сутки Нагорно-карабахский конфликт 09:50
Курсы евро и рубля по отношению к манату вновь упали Финансы 09:50
В Дашогузском регионе Туркменистана завершена подготовка к хлопкоуборочной страде Бизнес 09:48
Грузия вводит новые правила въезда для иностранцев Грузия 09:44
Бакинская фондовая биржа проведёт очередное размещение облигаций ЦБА Финансы 09:44
В Азербайджане завершаются тестовые экзамены по приему на работу учителей Общество 09:40
Нацбанк РК рассматривает сценарий при цене нефти в 40 долларов за баррель Казахстан 09:38
Объем перевалки грузов через турецкий порт Чанаккале превысил 2 млн тонн Турция 09:38
Локализация производства запчастей позволила компании Jam Petrochemical сэкономить $4,2 млн. Экономика 09:36
Данные по пассажирским перевозкам в новом аэропорту Стамбула за январь-август 2020 г. Турция 09:34
Медиа-платформа между Азербайджаном и Турцией чрезвычайно важна - турецкий журналист Политика 09:32
Во Франции пенсионер взорвал свой дом, пытаясь убить муху Европа 09:30
В Азербайджане изменен порядок уплаты взносов за счет госбюджета по ОМС Экономика 09:27
Создание медиа-платформы между Азербайджаном и Турцией очень важно для обеих стран - турецкий дипломат Политика 09:23
В Азербайджане зарегистрирован новый кредитный союз Финансы 09:14
Управление заповедника "Ичеришехер" приступило к работам по консервации караван-сарая "Мултани" XIV века Общество 09:13
Япония выделит $6,3 млрд на закупки вакцин от коронавируса Другие страны 08:54
Принц Гарри и Меган Маркл вернули англичанам потраченные на коттедж деньги В мире 08:41
На юго-западе Японии 77 тыс. домов остаются без света из-за последствий тайфуна Другие страны 08:23
Туркменистан и Грузия обсудили эффективные пути перевозок и поставок грузов Грузия 08:01
Литва приглашает Азербайджан к партнерству в сфере грузоперевозок по маршруту Европа-Китай Транспорт 08:00
64 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане Казахстан 07:53
Нефтехимическое производство в Иране выросло на 6% за первые 5 месяцев 2020 года Иран 07:47
В Китае за сутки выявлено 23 новых случая COVID-19 Другие страны 07:20
В отделении ООН в Вене в сентябре стало расти число заразившихся коронавирусом В мире 06:55
Три кандидата зарегистрировались для участия в выборах лидера правящей в Японии партии Другие страны 06:29
Делегация ОАЭ может впервые посетить Израиль с официальным визитом 22 сентября Израиль 05:54
Суд отклонил апелляцию экс-президента Эквадора на решение по делу о коррупции В мире 05:26
Все новости