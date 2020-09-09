В январе-августе Турция сократила экспорт электротоваров на мировые рынки
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В Азербайджане выявлено 139 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 128, скончался 1 человек — Оперативный штаб