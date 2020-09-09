Turkish Airlines предлагает бесплатную замену всех билетов

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания Turkish Airlines предлагает возможность бесплатно поменять все билеты до 31 декабря 2020 года.

Как сообщили Trend в компании, Turkish Airlines внесла новые изменения в правила продажи билетов, чтобы удовлетворить запросы пассажиров в связи с текущей глобальной пандемией.

Согласно новым правилам, можно бесплатно изменить дату всех билетов, приобретенных с 21 марта 2020 года и действительных до 31 декабря 2020 года. Для бесплатной смены даты билета пассажиры должны отменить все рейсы, указанные до даты первого полета в исходном билете и установить новую дату. Неограниченное количество изменений в билете таким образом осуществляется бесплатно. То есть штраф за обмен билетов не будет взиматься. Следует отметить, что при этом другие платежи при смене билета (курсовая разница, класс и возможные различия из-за изменения направления, налоги и т. д.) должны быть оплачены пассажиром. Согласно новым правилам, если пассажир не определился с новой датой поездки, он может приобрести билет с открытой датой. Другими словами, вы можете подумать, пока не выберете новую дату поездки. Однако, для этого все рейсы, забронированные до даты вылета, должны быть отменены. Новая поездка, которую предстоит определить, должна быть завершена до 31 декабря 2021 года. Срок действия билетов может быть продлен до 31 декабря 2021 года.

Основанная в 1933 году, когда ее парк состоял из пяти самолетов, Turkish Airlines сейчас является членом Star Alliance и 4-звездочной авиакомпанией, обслуживающей 319 направлений по всему миру (269 международных и 50 внутренних) и имеющей 361 (пассажирские и грузовые) самолет. Более подробную информацию о Turkish Airlines можно найти на https://www.turkishairlines.com, а также на Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin и Instagram.

(Текст: Жаля Гасымова)