В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 254 тысячи

Турция 9 сентября 2020 21:16 (UTC+04:00)
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 254 тысячи

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 55 человек, общее число жертв заболевания достигло 6 837.

Об этом, как передает Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 284 943, за прошедшие 24 часа 1 673 теста на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 943 человека, общее число выздоровевших достигло 254 188.

В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 254 тысячи - Gallery Image
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 254 тысячи - Gallery Thumbnail
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