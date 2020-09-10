В Брюсселе прошли переговоры военных делегаций Турции и Греции
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошли технические консультации военных делегаций Турции и Греции по ситуации в Восточном Средиземноморье, на которой обсуждались "Методы разделения". Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
Согласно информации, стороны обменялись мнениями относительно мер по предотвращению возможных инцидентов между военными двух стран.
Как сообщается, очередную встречу планируется провести в ближайшие дни.
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